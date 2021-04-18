Avrupa Konseyi’nden Konak'a ödül

18 Nisan 2021 Pazar, 10:00

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Ödülü’nü alan Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi tarafından da “Avrupa Diploması” ödülüne layık görüldü.

Konak Belediyesi’ne ödül, 47 Avrupa ülkesinin üye olduğu Avrupa Konseyi tarafından, ulusal ve uluslararası düzeydeki 27 kardeş şehriyle yaptığı çalışmaları, uluslararası düzeydeki kuruluşlarla, belediyelerle oluşturduğu işbirlikleri, ulusal ve uluslararası hibe projelerine yönelik attığı adımları incelenerek verildi. Konak Belediyesi’nin ödülü almasında, Avrupa Birliği’nin (AB) tanıtıma yönelik olarak, Avrupa Günü, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Avrupa Yerel Demokrasi Haftası dönemlerinde yaptığı etkinlikler de etkili oldu. Konak Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar, özel bir dosyayla Avrupa Konseyi’ne sunuldu.

RESMİ DAVET GELDİ

Konak Belediyesi’nin yanı sıra Türkiye’den Beşiktaş ve Kırklareli belediyeleri ile Almanya’nın Nagold, İtalya’nın Santhia ve Portekiz’in Cascais belediyelerine verilen ödülün töreni ise 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında, Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi binasında yapılacak. Haziran ayında yapılması planlanan tören, pandemi nedeniyle eylül ayına ertelenirken, ödül takdim törenin daveti Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a resmi olarak iletildi.

HEDEF AVRUPA ÖDÜLÜ

Ödülü değerlendiren Başkan Batur, “Yaklaşık iki yıllık hizmet dönemimizde Avrupa Konseyi’nden iki ödül aldık. Bu ödülleri belediyemize, kentimize kazandırmış olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Bu adımlarla, güzel ilçemiz Konak’ın Avrupa’da daha çok tanınmasını sağlayacağız. Avrupa’dan daha çok insan gelsin, ilçemizin eşsiz tarihi değerlerini, buradaki güzellikleri görsün istiyoruz. Ayrıca aldığımız her ödül bizi Konak’a daha çok hizmet etmek için yüreklendiriyor. Konak’ta daha modern, çağdaş bir hayat kurmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Şimdi sıra Avrupa Şeref Bayrağı ve Avrupa Şeref Plaketi’ni almaya geldi. Bu iki ödülü de Konak’a kazandırmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa Ödülü’nü de almak. Bu ödül de ilçemize gerçekten çok yakışır” diye konuştu.