Avrupa Konsey'nden İzmir'in genç başkanlarına ödül

21 Mayıs 2020 Perşembe, 11:21

İzmir'in Çiğli ve Efes Selçuk Belediyeleri turizm, yerel kalkınma, çevre ve gençlik üzerine yürüttükleri uluslararası projeler, katılımcı demokrasi anlayışı, yabancı kardeş şehirlerle kurdukları diyaloglar ve yürüttüğü ortak projeler, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilen uygulamalar ile çocuk, kadın, genç ve engellilere yönelik hizmetler nedeniyle “Avrupa Diploması Ödülü”ne değer görüldüler.

Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Ukrayna gibi ülkelerinin 9 önemli şehrinin de ödül aldığı organizasyonda, Efes Selçuk ve Çiğli Belediyesi verilen toplam 12 ödülün ikisini İzmir’e getirdi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Avrupa Konseyi’nin verdiği Avrupa Ödülü’nün ikinci aşaması olan Avrupa Şeref Bayrağı için zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını ifade ettiler.

SENGEL: İZMİR VE ÜLKEMİZ ADINA BÜYÜK GURUR

Efes Selçuk Belediyesi’nin tarihinde ilk kez başvurduğu ve ödüle layık görüldüğü Avrupa Diploması Ödülü ile ilgili açıklama yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Göreve gelmemizin üzerinden çok kısa bir zaman geçmesine rağmen CHP’li genç belediye başkanları olarak bu ödülü alıyor olmamız çok büyük bir onur. Öncelikle bu onuru yaşamamıza vesile olan ve gençlere her daim güvenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Efes Selçuk’un genç ve kadın belediye başkanı olarak Avrupa Diploması Ödülü’ne layık görüldüğümüz için kentimiz adına da ayrı bir gurur duyuyorum. Çünkü belediyeciliğin sadece binalar dikmek ve fiziksel dönüşümlerle yeni şehirler yaratmak olmadığını biliyoruz. O kentte yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek de temel hedefimiz. Yaklaşık bir yıldır hayata geçirdiğimiz projelerle bu hedefe yaklaştığımızı da biliyoruz. Belediyenin yerel seçimlerden bu yana sürdürdüğü Avrupa düzeyindeki çalışmaları, kardeş şehir ilişkileri, uluslararası kuruluşlara üyelikleri, dayanışma faaliyetleri, kentsel, çevresel, sosyal ve kültürel alanlarda örnek teşkil eden uygulamaları, kadın, çocuk, genç ve engellilere yönelik hizmetleri, bu ödülün kazanılmasını sağladı. Aynı zamanda bu ödül ile Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Birliği’nin geliştirdiği vizyoner anlayışa yönelik yerel politikaları uygulayarak, Avrupa çapındaki aktif yerel yönetimler arasına girmek üzere sağlam ve emin adımlarla ilerlemekte olduğumuzu gördük. “Avrupa Diploması” ödülünü, hedeflediğimiz Avrupa Ödülü’nün ilk adımı olarak görüyoruz. Çünkü Efes Selçuk’un tarihsel-kültürel mirasıyla zaten bir dünya kenti olduğunu biliyoruz ve yönetim anlayışımızı da buna göre şekillendiriyoruz. İnsana dokunan hizmetlerimizle, sadece Türkiye’nin değil, tüm Avrupa’nın ve dünyanın dikkatini çekip her alanda örnek bir kent olmayı hedefliyoruz. Son olarak da ödülü paylaştığımız iki kardeş belediyemizi; Çiğli ve Çorlu Belediyelerini Efes Selçuk Kenti adına tebrik ediyor, ortak başarılarımızın devamını diliyorum” dedi.

GÜMRÜKÇÜ: BU GURUR HEPİMİZİN

Çiğli Belediyesi olarak Türkiye’yi yurtdışında da başarıyla temsil edebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Daha önce Makedonya’nın Çaşka Belediyesi ile imzaladığımız Kardeş Belediye Protokolü ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hayata geçirdiğimiz projeler ile Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kenti ödülünü almıştık. İnsanı temel alan, çevre bilinciyle hareket eden ve çok sesli yönetim anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürdük ve Avrupa Konseyi’nin belediyeler bazında verdiği en prestijli ödüllerden olan Avrupa Diploması Ödülü aldık. Göreve gelişimizin birinci yıldönümünde böylesi bir ödüle layık görülmek de ayrı bir gurur kaynağı. Gerek kentimize gerekse ülkemize ve Avrupa’ya belediyecilik anlamında örnek olmaya devam edeceğiz. Bu mutluluğu bizlere yaşatan ekip arkadaşlarıma, belediye emekçilerimize ve desteklerini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen kıymetli Çiğlililere teşekkür ediyorum” dedi.