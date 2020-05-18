Avrupa merkezli iki takas şirketi TL işlemlerini durdurdu

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:11

Türkiye swap için görüşmelerinden bugüne kadar olumlu bir sonuç alamazken, Avrupa merkezli iki şirketten dikkat çekici bir adım geldi. Belçika merkezli menkul kıymet takas şirketi Euroclear Bank ve Lüksemburg merkezli takas şirketi Clearstream Banking, 18 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere ortak iletişim platformu Bridge üzerinden Türk Lirası cinsinden işlemlerini askıya alma yönünde ortak karar aldı.

SWAP FAİZİNİNİ ARTIRABİLİR

110’dan fazla ülketde faaliyet yürütebilen Clearstream tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de uygulanma potansiyeli bulunan sermaye kontrolü işlemleri ve likidite kısıtlaması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada “Türk Lirası’nda Covid-19’a bağlı likidite kısıtlamaları nedeniyle, Bridge üzerinden yapılan lira işlemleri artık uygun koşullarda takas edilemez. Bu nedenle Clearstream Banking ve Euroclear Bank bu hizmetin geçici olarak askıya alınması yönünde karar aldı” denildi.

Ayrıca Clearstream Banking yoluyla Türkiye’ye olan ve iç takasının normal şekilde devam edeceği ifade edilirken müşterilere tampon olarak bir miktar lira nakit hesabı tutulması tavsiyesinde bulunuldu.

Bu kararın alım-satım arasındaki aralıkları (Spread) ve fonlama maliyetini (Swap faizi) ciddi oranda artırabileceği uyarısı da yapıldı.

Açıklamada, TL ile ilgili Türkiye kaynaklı işlemlere yönelik takas hizmetinin ise devam edeceği ifade edildi.