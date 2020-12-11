Avukat Aytaç Ünsal tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'nın 'Edirne'de yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığını' açıkladığı avukat Aytaç Ünsal tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2020 Cuma, 08:39
Avukat Aytaç Ünsal tutuklandı
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AA'nın aktardığına göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Ünsal, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

İçişleri Bakanlığı, ölüm orucu sonrasında sağlık nedenleriyle tahliye edilen avukat Aytaç Ünsal'ın yurtdışına çıkmak üzereyken Edirne'de gözaltına alındığını açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı" denilmişti.

Bakanlık, "emniyetin Ünsal'ın hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattığını" duyurmuştu.


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