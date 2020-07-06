Avukat Hüseyin Ersöz: Gazeteciler doktora götürülmüyorlar

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 07:36

Libya’da öldürülen MİT mensubuyla ilgili haber yaptıkları gerekçesiyle yargılanan ve 4 aydır cezaevinde bulunan gazetecilere yönelik baskı devam ediyor.

Avukat Hüseyin Ersöz, Twitter’dan yaptığı açıklamada, gazetecilerin verdikleri dilekçelere rağmen doktora götürülmediğini açıkladı. Ersöz ayrıca, gazetecilerin aynı anda sadece 4 kitaba erişmelerinin mümkün olabildiğini belirtti.

"GAZETECİLERİN DURUMU İNCELENMELİ"

"Silivri’de tutuklu gazetecilere yönelik “tecrit” 4 aydır devam ediyor! Tek kaldıkları koğuşlarda, “aynı anda” sadece 10 kitaba erişimleri mümkün. Bunun ötesinde Murat Ağırel, verdiği dilekçelere karşın 20 gündür “revire”, 10 gündür “doktora” çıkarılmıyor.

İki gündür “diş ağrısı” çeken, bu sebeple yemek yiyemeyen, su dahi içmekte zorlanan Murat Ağırel’e, ağrı kesici verilerek “geçici çözüm” üretiliyor. Ağır tecrit koşullarında “yalnızlaştırılarak” cezaevi içinde ceza çektirilen gazetecilerin durumu incelenmeli!”