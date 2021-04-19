Avustralya ve Türkiye Anzak Günü'nde ragbide karşılaşacak

19 Nisan 2021 Pazartesi, 12:42

Sydney Roosters ve St. George Illawara Dragons arasında oynanacak, geleneksel NRL (Ulusal Ragbi Lig’i) ANZAK Günü Kupası 13:50’da Sidney Kriket Stadyumu’nda başlayacak. Türkiye Ragbi Lig Takımı ve Avustralya Ordusu arasındaki maç ise, bu kupanın hemen öncesinde, dolu tribünler önünde oynanacak.

Avustralya Ordusu Takımı’nın formasını terletecek oyuncular, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nden seçilirken, Türkiye Ragbi Lig Takımı oyuncuları koronavirüs kısıtlamaları ve tedbirleri nedeniyle, sadece Avustralya’da ikamet eden oyunculardan seçildi.

"BU ETKİNLİKTE YER ALMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Ragbi Lig Derneği Başkanı Gürol Yıldız’ın yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Türkiye Ragbi Lig Derneği olarak bu etkinlikte yer alacağımız için gurur duyuyoruz. İki ulusun da tarihlerinde çok önemli yerler tutan, Çanakkale Savaşı’nda savaşmış yüz binlerce insanı saygıyla anmak ve bu geleneği sürdürmek için uygun bir yol olduğunu düşünüyoruz. Bu maçın organize edilebilmiş olması aynı zamanda hem Avustralya’da hem de Türkiye’de yaşayan Türkler arasında Ragbi Lig sporunun ne kadar yayıldığının ve geliştiğinin bir göstergesi. Türkiye Ragbi Ligi Derneği olarak bu maçın başarısının Avustralya Ordusu ve Türkiye Ragbi Lig Takımı arasında bir geleneğe dönüşeceğini ve belki de ilerleyen yıllarda Türkiye’de oynanacağını ümit ediyoruz.”

"EN İYİLERDEN BİRİYİZ"

“Bundan sadece birkaç sene öncesine kadar Türkiye’de Ragbi Lig sporunun oynandığı bile bilinmiyordu ve Türk Ragbi Ligi uluslararası arenada resmi olarak tanınmıyordu. Bugün ise, Uluslarası Ragbi Lig’in üyesiyiz ve dünyanın her köşesinde farklı seviyelerde bu sporu icra eden erkek ve kadın oyuncularımızla en iyi 24 ulustan birisiyiz.Çok kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası birçok başarıya imza atıp parmakla gösterilen bir ülkeye dönüştük. Kulüpler düzeyinde ulusal bir ligin kurulmasının ardından, ligi birinci ve ikinci bitiren kulüplerimizi Balkan Süper Ligi’ne yolladık ve bölgenin en güçlü kulüpleriyle karşılaştık. Gelenekselleşen İstanbul Plaj Ragbi Ligi Turnuvası Sırbistan, Lübnan ve İran gibi ülkelerden takımların katıldığı bir organizasyona dönüştü. 9’lu Ragbi Lig Balkan Şampiyonası’nda Ragbi Lig takımımızla birincilik kazandık. Kadınlar ve erkeklerde Avrupa devleriyle karşılaşıp zaferlerimize yenilerini ekledik. Her ne kadar pandemi, bu dönemde çalışmalarımızı yavaşlatmış olsa da çok yakın zamanda uluslarası arenada ses getirecek projelere imza atmaya devam edeceğiz.”