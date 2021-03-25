Avustralyalı Türk iş insanları, Mustafa Kemal Atatürk Eğitim Bursu verecek. Bursu Gelibolu Vakfı dağıtacak

25 Mart 2021 Perşembe, 04:00

Avustralyalı Türk iş insanları, Çanakkale’de savaşan Anzakların torunlarına Mustafa Kemal Atatürk Eğitim Bursu verecek. Ömer İncekara ve Ozan Girgin’in desteğiyle düzenlenen burs, her yıl Avustralya silahlı kuvvetlerinde görev yapmış bir akrabası olan ve akademik anlamda başarı gösteren üniversite öğrencilerine Gelibolu Vakfı tarafından dağıtılacak. Gelibolu Vakfı’nın başında emekli general Michael Smith bulunuyor.

Aynı zamanda Atatürk Eğitim Vakfı’nın da başkanı olan Ömer İncekara, “Burs sayesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasını Avustralya’da yaşatmaya devam edeceğiz, eğitimine destek verdiğimiz gençler, Atatürk’ü tanıyacak ve daha iyi anlayacak” dedi.

Bursu dağıtmaya gelecek yıl başlayacaklarını anlatan İncekara, burs ve vakıf sayesinde dünyanın bu uzak köşesinde Atatürk’ün eğitime verdiği önemi anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Bursun tanıtımı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü’nde Avustralya’nın başkenti Canberra’da düzenlenen bir dizi etkinlikle yapıldı. Etkinlikte Türk toplumuna ve Türkiye’nin dostluğuna duydukları minnettarlıktan söz eden Avustralya Gazi İşlerinden Sorumlu Bakanı Darren Chester, geleceğe birlikte güvenle bakmak istediklerini söyledi. Gazi İşlerinden Sorumlu Gölge Bakan Shayne Neumann da Atatürk’ün ne kadar büyük ve değerli bir lider olduğunu çok iyi bildiklerini söyledi.

DOSTLUĞUN SİMGESİ

Avustralya Savaş Müzesi Hava Araçları Resepsiyon Salonu’nda yapılan tanıtım kokteylinde konuşan David Hurley, Atatürk gibi vizyon sahibi ve ileriyi gören bir liderin mirasının bu şekilde Avustralya’da yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Törene bir mesaj gönderen Başbakan Scott Morrison ise “Bu burs, iki ülke arasında savaş alanında kurulan ve barış zamanı ilerleyen dostluğun bir simgesidir” dedi.