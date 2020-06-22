Avustralya'nın yeniden yeşerdiğini gösteren uydu görüntüleri

22 Haziran 2020 Pazartesi, 10:08

Neredeyse 3 yıldır, yüksek sıcaklıkların ve düşük yağışın etkisi altına olan Avustralya’nın güneydoğusunda yer alan eyaleti Yeni Güney Galler’de 2019-2020 yazında da rekor sıcaklıkların görülmesi, bölgede yaşanan şiddetli kuraklığın üçüncü yılına gireceğini düşündürmüştü.

Eyalette üç yıl boyunca süren yüksek sıcaklıklar ve yüzyılın en düşük yağmur seviyesinin görülmesi, bölgenin bitki örtüsünü olumsuz yönde etkiledi. Yeni Güney Galler’de üç yıllık kuraklık nedeniyle tarım arazileri ve göller kurudu, göllerde bulunan milyonlarca balık kuraklık nedeniyle telef oldu.

34 ay süren kuraklıktan sonra eyalette nihayet yağmur başladı. Hatta Ocak- Mayıs 2020 arasında eyalette yağan yağmurlar, Avustralya ortalamasının çok üzerindeydi. Avustralya Meteoroloji Bürosu’ndan (BOM) yapılan açıklamaya göre Yeni Güney Galler ve Murray-Sarling Havzası’nda 2016 beri ilk defa ortalama yağışa bu kadar yaklaşıldı ve geçildi. Ancak BOM, haziran ve ağustos aylarında Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya’nın bazı bölgelerin ortalamanın altında yağmur alacağını öngörüyor.

Yeni Güney Galler’in NASA’nın Aqua uydusu tarafından çekilen iki fotoğrafı eyalette kuraklık nedeniyle yaşananlarını oldukça çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Aqua’nın Mayıs 2018’de çektiği fotoğrafta eyalette kahverengi görüntüler hakimken Haziran 2020’de çekilen fotoğrafta eskisine göre bölgenin çok daha fazla yeşillendiği görülebiliyor.

Aqua uydusunun Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinin bitkis örtüsünün 2018 ve 2020 yılları arasındaki değişimini gösteren fotoğrafları

Görüntü: Nasa

Avustralya’nın Victoria eyaletinde de 2020’nin başında rekor miktarda yağmur yaşandı. Victoria’da bulunan Melbourne şehrinde Ocak-Nisan 2020’de geçen sekiz yılın aynı dönemlerinde görülen yağmurun 8 kat fazla yağış yaşandı. Avustralya Meteoroloji Bürosu, Victoria eyaletininde önümüzdeki dönemde olması gerekenden daha kurak bir mevsim geçirebileceğini tahmin ediyor.

2020’nin ilk yarısında Doğu Avustralya’da görülen rekor seviyedeki yağışlar, bölgedeki su eksikliğini gidermenin yanında çiftçilerin daha iyi bir dönem geçirmesine yardımcı oluyor. Ancak Murray- Darling Havzası’ndaki uzun süreli kuraklığın etkileri henüz telafi edilemedi. Son yağmurlar bölgede su durumu iyileştirmekle beraber, kullanılabilir su seviyeleri hala çok düşük. BOM, bölgede yağış eksikliğinin izlerinin önemli birkaç yağmurdan sonra düzelebileceğini açıkladı.

Kaynak: webtekno.com