Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober istifa etti
Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, yaklaşık 15 aydır sürdürdüğü bakanlık görevinden yoğun çalışma temposunun yol açtığı çeşitli sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.
Avusturya’da Yeşiller (Greens) partisinden olan Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, çok yorulduğunu ve sağlık sorunları olduğunu söyleyerek görevinden istifa etti.
Sağlık Bakanı Anschober, düzenlediği basın toplantısında, son bir ayda iki kere baygınlık geçirdiğini, kan dolaşımı, tansiyon ve kan şekeri düzensizliği gibi ciddi rahatsızlıklar yaşadığını anlattı.
15 aylık görev sürecinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çok yoğun çalıştığını belirten Anschober, salgının herkesin yaşamını değiştirdiğini ifade etti.
Anschober, çalışma temposunun yoğunluğu nedeniyle gücünün tükendiğini kaydederek yüzyılın en büyük sağlık sorunuyla mücadele yürütülen bir dönemde sağlık bakanının her yönüyle güçlü ve sıhhatli olması gerektiğini söyledi.
Herkesin hasta olabileceğini ve hastalıktan utanılmaması gerektiğini kaydeden Anschober, son bir ayda iki kere baygınlık geçirmesinin ardından daha büyük sorunlar yaşamamak için istifa kararı aldığını belirterek "Daha açık formüle etmek gerekirse kendimi tahrip etmek istemiyorum." dedi.
Üçüncü dalganın etkili olduğu ülkede özellikle aralarında Viyana'nın da bulunduğu doğu eyaletlerinde 1 Nisan'da başlayan karantinanın, 18 Nisan'da sona ermesi öngörülüyordu ancak yeni vaka sayıları ve yoğun bakım hastalarındaki artış nedeniyle 2 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.
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