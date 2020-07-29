Ayasofya'da tepki çeken görüntüler

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 21:42

Bakanlar Kurulu kararıyla 1934 yılında müzeye dönüştürülen Ayasofya, Danıştay 10. Dairesi kararı iptal etti. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzaladı.

24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ziyaretçilerin ve ibadet etmek isteyenlerin uğrak yeri haline gelen tarihi mekandan tepki çeken görüntüler geldi. Müzeye gelen ziyaretçiler yüzlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan eserlerin üzerlerine ayakkabılarını koymaya başladı. Osmanlı dönemine ait olan Hünkar Mahfili alanına giren yurttaşları tarihi öneme sahip yerin korkuluklarının üzerine oturdukları görüldü.

'AYAKKABILAR KONULUYOR'

1500 yıllık geçmişe sahip olan bu mekanda, imparatorluk kapısından içeriye girdiğinizde sağ ve sol tarafta tarihi mermerlerin üzerine oturulduğu ve ayakkabıların konulduğunu dile getiren Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, ''Osmanlı dönemine ait olan Hünkar Mahfili alanına giren yurttaşların tarihi öneme sahip yerin korkuluklarının üzerine oturduklarını ve bu korkulukların ahşap olduğu için dayanmayacağını'' belirtti.

'YETKİLİLER İLGİLENMEDİ'

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildiği için orada bulunan görevlilerin ayrıldığını ve Diyanet'ten bulunan kişilerin uyarı yapacaklarını söylemelerine rağmen durumun değişmediğini belirten Yaşar, ''Diyanet görevlilerinin yetersiz kaldığını ve profesyonellerin yeniden orada bulunması gerektiğini'' ifade etti.