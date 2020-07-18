Ayasofya’nın kedisi Gli’yle ilgili Vali Yerlikaya'dan açıklama
24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde tüm hazırlıklar sürerken son 16 yıldır mabedin önemli bir sembolü haline gelen Gli'nin durumu merak konusuydu. İstanbul Valisi Yerlikaya,"Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" açıklaması yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'nin kedisi Gli ile ilgili paylaşım yapıp, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" ifadesini kullandı.
İstanbul Valisi Yerlikaya, dün akşam saatlerinde Ayasofya Camii’ndeki çalışmaları inceledi. Yerlikaya, bugün ise Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" ifadelerine yer verdi.
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