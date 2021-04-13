Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftçilere ejder meyvesi tohumu dağıttı

13 Nisan 2021 Salı, 10:38

Yerelden kalkınma hedefiyle tarımsal üretimde çeşitliliği arttırmak ve çiftçilere üretim aşamasında alternatifler sunmak için projeler üreten Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni bir ürünü daha çiftçi ailelere dağıttı. Ana vatanı Vietnam olan ejder meyvesi, Büyükşehir Belediyesi'nin Sultanhisar'da bulunan serasında yetiştirilerek çiftçilere dağıtılacak seviyeye getirildi.

Büyükşehir'in ziraat mühendisleri tarafından yapılan incelemelerde ejder meyvesinin Aydın'ın iklim koşullarına göre en uygun yetişeceği yerler tespit edilerek, ilk dağıtım İncirliova'nın Gerenkova ve Dereağzı mahallelerinde yapıldı. Çiftçilerin üretim süreci takip edilerek alınacak verime göre ejder meyvesi fidanlarını dağıtımı önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

ÇERÇİOĞLU: ÜRÜN YELPAZESİNİ GENİŞLETİYORUZ

Ejder meyvesinin zengin besin değerleri nedeniyle yoğun talep gören ürün olduğuna dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu, “Aydın’da yetişen ürün yelpazesini genişletmek istiyoruz. Ziraat mühendislerimiz bununla ilgili çalışıyor ve deneme sahalarımızda ekonomik değeri yüksek ürünleri test ediyorlar. Ejder meyvesinin Aydın iklimine uygun olduğunu gördük ve yetişmesi en uygun olan yerlere ilk fide dağıtımını yaptık. Bir yılın sonunda verim alınmaya başlanacaktır. Önümüzdeki yıllarda daha geniş üretim sahalarında bu ürünü görebiliriz. Az su tüketen ve yüksek gelir elde edilen ürünleri çiftçilerimiz ile buluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.