"Aydın Valiliği, 'Kod-29' ile belediyedeki 120 kişiyi işten çıkartmaya zorluyor"
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'da CHP’li belediyelerde çalışan 120’den fazla işçinin Valilik bünyesindeki komisyonların yaptığı güvenlik soruşturması nedeniyle işten çıkartılmaya zorlandığını söyledi. Bülbül, “Hükümet atamış olduğu valileriyle birlikte anayasayla güvence altına alınmış çalışma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü ve protesto hakkına kadar her şeyi Kod-29'un içine soktu” diye konuştu.
Pandemi nedeniyle işten çıkartılmaların yasaklanması üzerine “Kod 29” ile işten atılan çalışan sayısı geçmiş yıllara oranlara rekor kırmaya başladı. “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” gerekçesiyle suçlanan işçiler, Kod 29 ile tazminatsız işten çıkarılıyor. Kod 29’la atılan ve fişlenmiş olan işçiler, başka işlere girmekte de zorlanıyor.
NE İHBAR NE KIDEM TAZMİNATI
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, salgın döneminde işverenlerin işçi çıkarmak için Kod 29’a başvurduklarını TBMM kürsüsünden anlattı. Bülbül, “Bu pandemide işverenler işten çıkarma yasağını delme ve bunu kullanma amacıyla gerçeğe aykırı iddialarla Kod-29'u kullanarak birçok işçiyi işten attı. SGK tasdik etti, İŞKUR tasdik etti. İşçiler fişlendi, başka işlere giremediler. İşçiler ne ihbar tazminatını ne de kıdem tazminatını alamadı” dedi.
YÖK EYLEMİ KOD-29 SAYILDI
Aydın'da CHP’li belediyelerde çalışan 120’den fazla işçiyi Valilik bünyesindeki komisyonların yaptığı güvenlik soruşturması nedeniyle işten çıkartılmaya zorlandığını anlatan Bülbül, Kod 29’un gerekçe gösterildiğini bildirdi. Bülbül şöyle dedi:
“İşçiler sendikalı olduğu, YÖK protestosuna katıldığı, sosyal medyada muhalif paylaşımlar yaptıkları için işten çıkarıldı. Bu masumiyet ilkesine aykırıdır, şahsilik ilkesine, hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Hükümet atamış olduğu Valileriyle birlikte Anayasa'yla güvence altına alınmış çalışma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü ve protesto hakkına kadar her şeyi Kod 29'un içine soktu.”
MİLYONLARCA KİŞİYE ÜCRETSİZ İZİN
Bülbül, 31 Aralık 2020 itibarıyla 2 milyon 216 bin 622 kişinin ücretsiz izne çıkarıldığını belirterek, “Diğer bir tabirle ülkede açlıkla savaşanlar ordusuna milyonlar katıldı, 15 milyon geniş tanımlı işsizle beraber… Bu işçilerin, emekçilerin aileleri var, bu insanlar hukuk devletinde yaşamak istiyor, bu insanlar emeğe ve işçiye saygı istiyor. Arkadaşlar, bu salgınla duvara tosladınız. Kısaca işten çıkarma yasağı koca bir yalan oldu ve emeğiyle geçinenler açlıkla mücadele etmek zorunda kaldılar” diye konuştu.
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