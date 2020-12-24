Aydın'da 2021 'şefkat ve iyileşme' yılı olacak

24 Aralık 2020 Perşembe, 16:28

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında billboardlarını vatandaşlara ayırdı. Başkan Özlem Çerçioğlu, “kardeşim, amcacığım, teyzeciğim, oğlum ve kızım” diye seslendiği Aydınlılara, “Daha sağlıklı ve daha güzel günler için her zaman yanınızdayız” mesajı verdi. Billboardlardaki sevgi dili ve verilen mesaj vatandaşların yüzünde sıcak bir gülümseme yaşatıyor.

Birlik ve beraberliğin Aydın’da her zaman en üst düzeyde olduğunu belirten ve Aydın’da kimsenin yalnız olmadığına vurgu yaparak “Sevildiğini bil” diyerek seslenen Başkan Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın, asla yalnız olmadıklarını ve Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânları ve sosyal belediyecilik anlayışı ile yanlarında olduğunu bilmesini istiyoruz. 2020 tüm dünya için zorlu bir yıl oldu. Bu günleri unutmadan, 2021’i iyileşerek ve şefkat içinde geçireceğimize inanıyorum” dedi.