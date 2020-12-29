Aydın'da çilek üreticisine sıvı gübre desteği

29 Aralık 2020 Salı, 12:18

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çilek üreticisinin gübre ihtiyacınıkarşılamak için kök yapısını güçlendirdiği, bitkinin gelişimini ve verimini artırdığı belirtilen azot ile zenginleştirilmiş fosfor içeren sıvı gübre desteğinde bulundu. Çiftçilere tarım yaptıkları arazilerinin genişliğine göre belirlenen destekle kış mevsiminde de rekoltenin artması hedefleniyor.

Çilek üreticiliği yapan çiftçilerden Süleyman Uludağ, “Bu gübreleri kullanacağız ve inşallah daha fazla verim alacağız. Üretimi arttırabilirsek ne mutlu bize. Özlem Başkan'a pandemi döneminde gübre desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizim gibi çiftçileri unutmuyor, destek veriyor. Sağ olsun, var olsun” dedi.

Çiftçi Nuri Şener de verilen destekten dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek “Bunu denediğimiz zaman daha iyi sonuçlar alırız inşallah. Çiftçi olarak maliyetlerimiz ağır, çiftçinin umudu yarınları” şeklinde konuştu.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, çiftçilerin fuarları ve güncel üretim tekniklerini takip ederek kendilerini geliştirdiklerini belirterek “100 bin ton çilek üretiyoruz, bunun yüzde 80’i ihracata gidiyor. İlçemizin ciddi anlamda bir geliri var. Aydın’ın ürününün değerlenmesi ve çiftçimizin gelişmesi adına Büyükşehir Belediyemiz elinden geleni yapıyor. Üretilmiş ürünün değil, üretilmekte olan ürünlerde katkıları olduğunu ifade ederek Özlem Başkan'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş birçok alanda üreticiyi desteklediklerini ifade ederek “Çiftçilerimize yaptığımız desteklerden biri de gübre desteği. Pandemi döneminde zor şartlarda işlerini yapmaya çalışan çiftçimiz ve esnafımıza her türlü desteği Büyükşehir Belediyesi olarak veriyoruz. Bundan sonra da kimin neye ihtiyacı varsa aynı şekilde desteklerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.