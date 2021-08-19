Aydın’da kültür varlıklarına 1 milyon 853 bin TL’lik destek
Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin kültür varlıklarının ayağa kaldırılması için son iki yılda 1 milyon 853 bin TL'lik destek sağladı.
Dünyaca tanınan antik kentleri ile Ege'nin kültür merkezi olan Aydın'da Büyükşehir Belediyesi; Nysa Antik Kenti, Tralleis Antik Kenti, Priene Antik Kenti, Çakıbeyli Küçüktepe Höyüğü, Kuşadası Anaia, Çine Tepecik Höyüğü ve Magnesia Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmalarına son iki yılda 1 milyon 853 bin TL destek sağladı. Büyükşehir Belediyesi mali desteğin yanında; ayni yardımlarla birlikte kazı alanlarında sıkça ihtiyaç duyulan ağır iş makinası desteğinde de bulunuyor.
Kültür varlıklarının ayağa kalkması için desteklerde bulunduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydın'ın bereketli toprakları geçmişten bu yana, yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bizlerde geçmişimize sahip çıkıyoruz ve kazı çalışmalarına destekte bulunuyoruz. Son iki yılda 1 milyon 853 bin TL destekte bulunduk. Bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecek. Bu desteklerle inanıyoruz ki Aydın sadece yaz aylarında deniz turizmi için değil, kültür turizmi için daha fazla tercih edilen bir kent olacak.” dedi.
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