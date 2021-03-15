Aydın’da zeytin ve incir ağaçları küllerinden doğuyor

15 Mart 2021 Pazartesi, 16:40

İncir ve zeytin yetiştiriciliğinde Türkiye’de ilk sırada yer alan Aydın’da geçtiğimiz aylarda yaşan orman yangını binlerce incir ve zeytin ağacını yok etmişti. Yoğun emeklerle, onlarca yılda yetişen bu ağaçlar kimi üreticilerin tek gelir kaynağı durumundaydı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ağaçları yanan üreticilerin derdine derman olmak için harekete geçerek konuyla ilgili bir ekip oluşturdu ve üreticiler ile yangından zarar gören 3 ilçedeki 10 farklı bölgede tek tek ağaç tespiti yaptı. Yanan zeytin ve incir ağaçlarının aynı yerde yeniden yeşermesi ve özellikle tarımsal üretimin devam etmesi için Büyükşehir tarafından, Aydın yöresine özgü ve ürün kalitesi yüksek olan Sarılop İncir ve Memecik Zeytin türlerinin fidan destek projesini geliştirildi.

EKOLOJİK VE EKONOMİK DESTEK PROJESİ

ABB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Pınardere Mahallesi’ndeki üreticilere fidanlarını teslim etti. Fidanları teslim alan vatandaşlardan bazıları zaman kaybetmeksizin fidanları toprakla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi’nin bu ekolojik ve ekonomik destek projesi ile yerelden kalkınmanın sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor. Yangın nedeniyle yok olan ağaçların yerine Aydın’ın coğrafik tescilli yerli ürünleri olan fidanlarla destekleme yaptıklarını belirten ABB Başkan Vekili Barış Altıntaş, “Bölgemizdeki 3 ilçemizde meydana gelen yangında gerçekten ciğerlerimiz yandı. Üreticimizin zeytin ve incir ağaçlarında ciddi kayıplar oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu yaptığı toplantılarda yerinde tespitlerle ağaçlarını ve ürünlerini kaybeden çiftçimize destek olmak için, Aydın’ın coğrafik tescilli ürünleri olan memecik zeytin ve sarılop incir fidanı dağıtımı yapıyoruz vatandaşlarımıza. İnşallah, Aydın’daki mağdur vatandaşlarımız bu desteklerimiz ile tekrar üretime devam edecekler” dedi.

“AYDIN’IN GELECEĞİNİ CİDDİYE ALIYORUZ.”

Aydın’ın geleceği için ciddiyetle çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Vekili Altıntaş, “Yaklaşık 500 yıllık geçmişi olan zeytin ağaçlarımızı bu desteğimiz ile tekrar küllerinden doğacak. Memleket şairimiz Nazım Hikmet’in dediği gibi “Öylesine ciddiye alacaksın ki hayatı, 70’inde bile, mesela zeytin dikeceksin.” Biz Aydın’ın geleceğini ciddiye alıyoruz. Biz bu ciddiyetle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz çiftçimizin ve vatandaşımızın her zaman yanında olacak” ifadelerini kullandı.