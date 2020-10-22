Ayhan Bilgen'den Özdağ'a yanıt: İYİ Parti MHP'ye destek verdi
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın 31 Mart yerel seçimlerinde Kars'ta HDP'nin kazanmaması için MHP'ye destek verilmesi için çabaladığını belirterek, “Genel Başkan Akşener'i 3 defa aradım ve Kars'ta seçimlerden çekilmemizi söyledim ama sonuç alınmadı” sözlerine tutuklu eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'den yanıt geldi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, önceki gün katıldığı bir TV programında 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Özdağ, Kars'ta HDP'nin kazanmaması için MHP'ye destek verilmesi için çabaladığını belirterek, “Kars'ta HDP 1.200 farkla kazandı, biz de 900 oy aldık. HDP'nin kazanacağı belliydi, Genel Başkan Akşener'i 3 defa aradım ve Kars'ta seçimlerden çekilmemizi söyledim ama sonuç alınmadı” ifadelerini kullandı.
Özdağ’ın açıklamalarına tutuklu eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’den yanıt geldi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Özdağ’a yanıt veren Bilgen şunları kaydetti:
‘İÇ ÇATIŞMALARA TARAF OLMAM’
“Herkese selamlar. Sağlık durumum ve moralim yerinde, sizin de iyi olmanızı ümit ediyorum. İyi Parti’nin iç tartışmalarına taraf olmam ama Ümit Özdağ’ın Kars seçimleriyle ilgili bilgisi yanlış.
‘İYİ PARTİ MHP’YE DESTEK VERDİ’
Sadece partisinin 2018 Mv. seçiminde aldığı oy ile 2019 Belediye seçimindeki farka bakarsa İyi Parti’nin MHP’ye destek verdiğini görecektir. Kars’ta bize seçimi kazandıran Ankara’daki siyasetçilerin masa başı hesaplarının Anadolu insanının ferasetiyle bozulmuş olmasıdır.”
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı
- İmamoğlu'ndan sert çıkış
Video Haberler
- Bu tuzağa düşmeyin! Başıma ilk defa böyle bir olay geldi
- Antalya'da takdir toplayan görüntüler
- Azerbaycanlı spiker haberi gözyaşlarıyla duyurdu
- Muhabir canlı yayında soyuldu
- Yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklama!
- Korkunç an kamerada! Timsah saldırısında öldü
- İzmir'de büyük utanç! Kadına şiddeti izlediler
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Canlı yayında Adil Gür ve Kemal Öztürk birbirine girdi
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı
- İmamoğlu'ndan sert çıkış