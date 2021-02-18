Aykut Kocaman: 5 - Abdullah Avcı: 6

18 Şubat 2021 Perşembe, 10:55

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde bugüne kadar birbirlerine 14 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 6’sını Avcı, 5’ini de Kocaman kazandı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu sezon ligde beklenilen performansın oldukça uzağında kalan ve son 7 maçtır galibiyete hasret olan turuncu-lacivertliler, düşme potasında yer alıyor. Kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdıktan sonra 3 hafta önce takımı Aykut Kocaman’a emanet eden turuncu-lacivertli ekipte işler henüz yoluna girmiş değil. Kocaman ile deplasmanda Galatasaray’a 3-0, Göztepe’ye de 2-1 kaybeden Başakşehir, sahasında ise Fatih Karagümrük’e 1-0 yenildi.

Aykut Kocaman’ın öğrencileri, Türkiye Kupası’nda ise Kadıköy’de Fenerbahçe’yi uzatmalara giden karşılaşmadan 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.



AYKUT KOCAMAN İLE ABDULLAH AVCI 15. DEFA

İstanbul temsilcisi, kötü gidişata Trabzonspor karşısında elde edeceği galibiyetle son vermenin hesaplarını yapıyor. İki takım teknik direktörleri Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı, yarınki müsabaka öncesi ligde birbirlerine tam 14 defa rakip oldu. Avcı, bu maçların 13’ünde Başakşehir’in (İstanbul Büyükşehir Bld. dahil), 1’inde de Beşiktaş’ın başındaydı. Kocaman ise bu dönemlerde Konyaspor, Fenerbahçe ve Ankaraspor’u çalıştırdı.

Abdullah Avcı, Aykut Kocaman’ın takımlarını 6 defa mağlup ederken, 5 defa da kaybetti. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kocaman, Avcı’ya karşı son galibiyetini 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe’nin başında Başakşehir’i 2-0 yenerek elde etti.

Aykut Kocaman ile Abdullah Avcı’nın ligde teknik direktör olarak karşı karşıya geldiği karşılaşmalar şöyle:



2019-2020 Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 1

2018-2019 Başakşehir: 2 - Konyaspor: 0

2017-2018 Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 2

2017-2018 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3

2016-2017 Konyaspor: 0 - Başakşehir: 3

2016-2017 Başakşehir: 1 - Konyaspor: 1

2015-2016 Konyapor: 1 - Başkaşehir: 1

2015-2016 Başakşehir: 4 - Konyaspor: 0

2014-2015 Başakşehir: 0 - Konyaspor: 0

2011-2012 Fenerbahçe: 4 - İstanbul Büyükşehir Bld: 2

2010-2011 Fenerbahçe: 2 - İstanbul Büyükşehir Bld: 0

2010-2011 İstanbul Büyükşehir Bld: 0 - Fenerbahçe: 1

2008-2009 Ankaraspor: 1 - İstanbul Büyükşehir Bld: 2

2008-2009 İstanbul Büyükşehir Bld: 1 - Ankaraspor: 2



