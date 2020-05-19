Aylin Nazlıaka: 'Gökçek selfie yollamış'

19 Mayıs 2020 Salı, 12:12

CHP eski milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı ‘Ankara Tek Yürek’ kampanyasına twitter hesabından “İmkanı olup iyilik bulaştırmak isteyenler ankaratekyurek.com adresini ziyaret edebilir” notuyla destek verdi.

Görevden el çektirilen eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Nazlıaka’nın paylaşımına boş damacana fotağrafı ve gülücük işaretiyle yanıt verdi. Aylin Nazlıaka da Gökçek’ten gelen damacana fotoğrafını “Gökçek selfie yollamış” notuyla yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin bir yangına müdahale edemediğini iddia eden Melih Gökçek için yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “2017 yılının Ekim ayında sebebi kamuoyuna açıklanmayacak şekilde görevden alınan, ağlayarak Belediyemizi terk etmek zorunda kalan, kapının önüne boş damacana şişesi gibi konulan Melih Gökçek, ahlak dışı iftira kampanyalarına bu kez insan canı üzerinden devam etmiştir.”