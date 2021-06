Ayşe Begüm Onbaşı’nın adı cimnastik salonuna verildi

08 Haziran 2021 Salı, 15:05

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı’nın adı eğitim gördüğü üniversitenin cimnastik salonuna verildi. Onbaşı, “Ter döktüğüm salonda kendi ismimin yazması, her zaman onu görecek olmam bana ekstra bir motivasyon kazandıracak. Çok mutluyum” dedi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, eğitim gördüğü İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde karşılandı. Ayşe Begüm Onbaşı'nın ismi, antrenmanlarını yaptığı, ter döktüğü cimnastik salonuna verildi. Kendi adını taşıyan İstanbul Gelişim Üniversitesi Ayşe Begüm Onbaşı Cimnastik Salonu’nda heyecanını attığı taklalarla yansıtan milli sporcu, “Büyükler kategorisinde alınan bu altın madalya Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Böyle bir başarıya ulaşmak gurur verici bir olay" dedi.

"TÜRK KADININ GÜCÜNÜ KANITLADIK"

Altın madalyayı kazandığı an hissettiği duyguları paylaşan Onbaşı, “Kardeş ülkeye gidip İstiklal Marşı’nı okutabilmek bizim için en büyük hedeflerden bir tanesiydi. Büyükler kategorisinde alınan bu altın madalya Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Ben de büyükler kategorisine geçtiğim ilk yılda bunu kazandım. Böyle bir başarıya ulaşmak hem benim adıma hem de ailem, antrenörüm ve beni destekleyenler adına mutluluk ve gurur verici bir olay. Türk kadının gücünü Azerbaycan’da da tüm dünyaya kanıtladığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

İsminin cimnastik salonuna verilmesinden duyduğu mutluluğu Onbaşı, şu sözlerle ifade etti: “Çok onore oldum. Okuduğum üniversitede böylesine güzel bir oluşumun olması, böyle güzel bir hareket beni çok mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ter döktüğüm salonda kendi ismimin yazması, her zaman onu görecek olmam bana ekstra bir motivasyon kazandıracak. Çok mutluyum.”

Yapılan her işte başarıya ulaşmak için hem çok çalışmak gerekiyor hem de bu anlamda yaptığımız işi sevmek gerekiyor diyen Onbaşı, “Başarıya ulaşmak için pes etmemek gerekiyor ve bizim de yaptığımız iş aslında bu. Cimnastik tabiri caizse çok nankör bir branş. Biz bir gün antrenmanı bıraktığımızda bizi 3 gün geriye atıyor. Bundan dolayı sürekli ve devamlı olarak antrenmanlara gitmemiz gerekiyor. Gitmediğimiz zaman da herhangi bir yerde kendimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Devamlılık, azim ve hırsla çalışmak ve yetenek gerektiriyor. Bu işi sevmek gerekiyor, başarıya ulaşmak için sırrım bunlar” ifadelerini kullandı.