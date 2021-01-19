Aytemiz Alanyaspor, Damian Kadzior'u transfer etti
Aytemiz Alanyaspor, Polonyalı sağ kanat oyuncusu Damian Kadzior ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Damian Kadzior katıldı.
Başkan Hasan Çavuşoğlu, "İspanya'nın Eibar takımından Kadzior'u takımımıza dahil ediyoruz. Kendisi, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında forma giyiyor. Aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nda da oynuyor. Sahada en iyi performansı sergileyeceğine inanıyorum" dedi.
KADZİOR: ALANYASPOR'UN BAŞARISI İÇİN VEREBİLECEĞİM ÇOK ENERJİM VAR
Alanyaspor’a transfer olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Damian Kadzior ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Sahada Alanyaspor'un başarısı için verebileceğim çok enerjim var. Takımımızın başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Taraftarlarımıza da selamlarımı iletiyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.
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