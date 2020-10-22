Azerbaycan ekibi Karabağ'dan İstanbul kararı!
Azerbaycan ekiplerinden Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını Medipol Başakşehir'in stadında oynayacaklarını duyurdu.
Azerbaycan ekiplerinden Karabağ, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Kulübün paylaştığı gönderide, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçının Medipol Başakşehir'in stadında oynanacağı açıklandı.
Buna göre Karabağ, 29 Ekim'de oynayacağı Villarreal karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.
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