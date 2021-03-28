Babacan esnafın nabzını tuttu! Esnaf isyan etti

28 Mart 2021 Pazar, 15:16

Babacan, Mersin'de parti kongresi sonrası Silifkeli ve Erdemli ilçesinde esnafı ziyaret etti. Dükkan kirasının 4 bin lira (TL) olduğunu anlatan Silifkeli bir esnaf, "Bir de utanmadan oradan çıkıyorlar, "Biz kira yardımı yaptık" diyorlar. Hani nerede? Bir kuruş kira yardımı yok" sözleriyle hükümete tepki gösterdi.

"BİZ ÖLDÜK, BİTTİK KREDİ ÖDEMEKTEN AMA VERGİMİ HER AY ALIYORSUN"

Babacan ve esnaf arasındaki diyaloglar şu şekilde:

Silifkeli Esnaf: Bizi bankalara resmen elleriyle servis yaptılar. Biz bankalara kredi çekmekten öldük. Siftah yapmadan bütün arkadaşlar dükkanını kapatıyor. Ben buraya ayda 4 bin lira (TL) kira veriyorum.

Babacan: 4 bin (TL).

Silifkeli Esnaf: Kira yardımı yaptık diyorlar, bana kira yardımı yok.

Babacan: Alabilen var mı buralarda?

Silifkeli Esnaf: Hayır, hayır.. Bir de utanmadan oradan çıkıyorlar, "Biz kira yardımı yaptık" diyorlar. Hani nerede? Bir kuruş kira yardımı yok.

Babacan: Koptular.. Esnaftan koptular. Çiftçiden koptular.

Silifkeli Esnaf: Çıkıp böyle sizler gibi bizim derdimizi sormuyorlar. Çünkü yüzleri yok, soramazlar. Sadece televizyona çıkıp, bir kaç yandaş medya ile oradan propaganda yapıyorlar. Böyle siyaset olmaz. Gelin bir konuşun, ne yapacaksınız? Biz öldük, bittik yani kredi ödemekten ama vergimi her ay alıyorsun. Bana hiçbir şey yok.

"İNANCIMIZ DA UMUDUMUZDA YOK"

Erdemlili Esnaf: Türkiye nasılsa biz de öyleyiz. Türkiye nasıl?

Babacan: Türkiye kötü.

Erdemlili Esnaf: Bizde kötüyüz. Tereklere bakarsanız anlarsınız. Esnafın hali bu.

Babacan: Yaa.

Erdemlili Esnaf: Borcu borçla kapatamıyoruz. Bırakın gidin diyorlar da, biz de bırakmaya niyetimiz yok. Yaşayacağız yani bu ülkede.

Babacan: Sıkıntı büyük.

Erdemlili Esnaf: Düzelebileceğine de inancımız yok. İşin kötü tarafı umudumuz da yok. Yani yapılandırma yaptırıyorlar vergilerimizi, ikisini arka arkaya öde. Ödeyemiyoruz zaten, yapılandırmanın bir amacı yok ki. Ödeyemedikten sonra istediğin kadar yapılandır.

Babacan: Doğru.

Erdemlili Esnaf: Ya affadecekler. Ya bırakacaklar. Altı ay sonra, al alacağını. Bari devlet alacağından vazgeçsin bizden. Vergiyle belimiz büküldü.