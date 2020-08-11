Babil dizisinde Ozan Güven krizi!
Star'ın Ay Yapım imzalı Babil dizisinin hafta sonu sete çıkması planlanıyor. Ancak adı şiddet iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven'in diziye devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
Savcılığın dava açmasının ardından Ay Yapım'ın gelecek kamuoyu ve reklamveren baskısı nedeniyle Güven'le yola devam etmeme kararı aldığı konuşuluyor.
Ancak "Ben, Deniz Bulutsuz'a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin..." diyen Ozan Güven'in ise anlaşması nedeniyle Babil'e devam etmek istediği ve yapım şirketinin de bu konuda arkasında durmasını beklediği öğrenildi.
Yapım şirketi şimdi ya anlaşmanın cezai şartlarının bedelini Güven'e ödeyecek ya da ünlü oyuncuyla yola devam edecek.
Öte yandan Ozan Güven şiddet iddiasıyla Ocak 2021'de hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: Medyaradar
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