Bade Nosa, Behçet Necatigil'in şiirini besteledi: 'Küskün Yolcunun Türküsü'

23 Ekim 2020 Cuma, 14:26

Bade Nosa'nın yeni şarkısı "Küskün Yolcunun Türküsü" bugün itibarıyla dijital platformlarda yerini aldı.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Behçet Necatigil'in şiirinden bestelenen şarkının klibi Edremit ve Kazdağları'nda Çağla Çağlar yönetmenliğinde çekildi.

Klibin görüntü yönetmenliğini, daha önce In Hoodies'in "Remains" şarkısının klibini yöneten Emre Köktaş üstlendi

"BU DİZELERE TUTUNUYORUZ"

Bade Nosa, yeni şarkısı ile ilgili şunları söyledi:

"Behçet Necatigil 1970’te, 'Küskün Yolcunun Türküsü' ile, ‘Dünya böyle gidiyorsa, elbet bir nedeni var’ diye yazmış. Bugün, 2020’de, dünyanın nereye gittiğini tahayyül etmekte zorlandığımız bir yılın son demlerinde, bu dizelere tutunuyoruz. İçimizde her daim yaşamakta olan yarası saklı çocukluklarımız biliyor dünyanın gidişatının nedenini. Çocukluk çekiyor, çocukluk ağır basıyor. Dünya, hakkı verilmemiş çocuklukların vebaliyle gidiyor gittiği yere."

"Küskün Yolcunun Türküsü"nün düzenlemesini Emre Malikler, Bade Nosa, Emre Can Sarısayın üstlendi.

Şarkının prodüksiyonunu, mix & mastering'i Emre Malikler gerçekleştirdi. Kabak kemaneyi Ruşen Can Acet, gitarı Emre Can Sarısayın, perküsyonu ise Abbas Karacan çaldı.

Bade Nosa, daha önce de "Kendim Abla" ve "28" şarkılarını yayımlamıştı