Bağdat’ta askeri üsse roketli saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde koalisyon güçlerinin yer aldığı askeri üsse roketli saldırı düzenlendi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.
İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bulunduğu üsse 4 adet Katyuşa roketi düştü. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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