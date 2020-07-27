Bağdat’ta askeri üsse roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde koalisyon güçlerinin yer aldığı askeri üsse roketli saldırı düzenlendi.

(İHA)
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 22:32
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Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bulunduğu üsse 4 adet Katyuşa roketi düştü. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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