Bağımsız müzisyen Efza: ‘Müzik benim özgürlüğüm’

Efza, 1994 doğumlu genç bir müzisyen. Müzik tutkusunu eğitimle perçinlemiş, Opera Anasanat Dalı mezunu. İlk dinlediğiniz andan itibaren de zaten sesindeki farklılığı da hissediyorsunuz. Sadece yorumculuğu değil, şarkı da yazıyor beste de yapıyor. Kayıtlarını kendi evinde alıyor. Üstelik bir plak çatısı altında değil, şarkılarını bağımsız bir şekilde kendi yayımlıyor. Mayıs ayında 3 şarkılık bir kısa çalar (İki Kafalı Bi’ Ruhdaş) ve temmuz ayında da bir tekli (Şairin Kelimeleri) çıkaran Efza, müzik eleştirmenlerinden tam not aldı. Şimdi de yeni teklisi “Son Model Arabesk” ile dinleyici karşısında. Efza’yı ve müziğini bir de kendisinden dinleyelim...

Mu¨zik ne ifade ediyor sizin ic¸in? Kac¸ yas¸ından beri egˆitim alıyorsunuz?

Mu¨zik benim o¨zgu¨rlu¨gˆu¨mu¨n, hikâyelerimin, yalnız oldugˆumdaki Efza’nın, zihnimde olus¸turdugˆum hayallerin ifadesi. O¨zellikle her yeni bir s¸arkıda yeniden dogˆmak ve kendimi, ic¸imde barındırdıgˆım enerjilerimi kes¸fetmek diyebilirim...

19 yas¸ımda Konservatuvar Opera Bo¨lu¨mu¨’ne girerek bas¸ladı asıl egˆitimim. Bu ay da mu¨zik produ¨ksiyon egˆitimimi tamamladım.

Peki, aldığınız tüm bu eğitimler mu¨zigˆinize nasıl etki etti?

O¨zellikle bazı hocalarımın cu¨mleleri hep kulagˆımdadır. Yeni bir çalışma yaparken kesinlikle hatırlarım bu cu¨mleleri, o yu¨zden olumlu etkiliyor yapmaya c¸alıs¸tıklarımı, her projemi...

'BEKLEYEN ŞARKILARIM VAR'

Ne zamandır so¨z yazıyor, beste yapıyorsunuz? Bu bo¨yle mi devam edecek, yayımlanmayı bekleyen s¸arkılarınız var mı?

So¨z yazmaya bas¸ladıgˆımda epey ku¨c¸u¨ktu¨m, ilkokulda edebiyat o¨gˆretmenimin pes¸ini bırakmazdım. Bunları melodilerle birles¸tirme fikri ortaokul yıllarımla eş zamanlı. Bunu bo¨yle devam ettirecegˆim, zaten yazdıgˆım c¸ok fazla s¸arkı var. S¸u anda da u¨c¸ tane yayımlanmayı bekleyen s¸arkım var.

Kendinize ait bir tarzınız var diyebiliriz, nasıl ortaya c¸ıktı? S¸arkılarınızın u¨retim su¨reci nasıl gerc¸ekles¸iyor?

Tamamen kendiligˆinden gelis¸ti... Ben buna “zihnimin ic¸indeki sentez” diyorum. Bilgisayar bas¸ına oturup, o¨ncesinde yazdıgˆım s¸arkıları du¨zenlemeye bas¸ladıgˆım zaman kafamın ic¸inde ne c¸alıyorsa, yazdıgˆım hikâye, yani s¸arkı so¨zu¨ s¸imdiki Efza’da ne canlandırıyor ise elim ona gidiyor. Ben bu su¨reci o¨zgu¨rlu¨k kelimesi ile tanımlıyorum.

Gelecek ic¸in en c¸ok u¨mit veren isimlerden biri oldugˆunuzu du¨s¸u¨nu¨yorum. Birc¸ok kis¸i de aynı fikirde. Siz ilerisi ic¸in kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?

Bunu duymak c¸ok gu¨zel. O¨ncelikle tes¸ekku¨r ederim... Kendimi hep sahnede ve u¨retmeye devam ederken, gerc¸ekten hikâyelerimi dinleyen, benimseyen insanlarla Efza olarak bu¨yu¨du¨gˆu¨mu¨ go¨rmek isterim.

KÜÇÜK İSKENDER HAYRANI

Edebiyata olan ilginiz hakkında neler so¨yleyebilirsiniz? S¸arkılarınızda ve sosyal medya paylas¸ımlarınızda kendini hissettiriyor... Neler okuyorsunuz?

S¸iirleri c¸ok seviyorum. Ku¨c¸u¨k I·skender’in hayranıyım. Roman insanı asla olamadım... S¸iir ya da ara sıra ic¸ini ac¸ıp bilgi alabilecegˆim kitapları okuyorum.

Bir plak s¸irketi c¸atısı altında degˆilsiniz, u¨retimlerinizi bagˆımsız bir s¸ekilde yayımlıyorsunuz. Bu bir tercih mi?

Evet. Bu s¸ekilde sesimi ne kadar duyurabilirim ve organik olarak neler olabiliri go¨rmek istiyorum.

'HER NOTADAN ESİNLENİYORUZ'

C¸ok dinledigˆiniz, esinlendigˆiniz birileri var mı?

-Fytch, Sevdaliza, Shahmen, Ro¨yksopp, Portishead gibi isimleri c¸ok dinliyorum. Bence mu¨zik yaparken eskiden ya da o sıralar dinledigˆimiz her sesten, her notadan, her hissiyattan esinleniyoruz. Bana o¨yle geliyor...