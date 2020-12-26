Bahçeli’den Akşener‘e ikinci kez ‘dön’ çağrısı: Çağrının perde arkası

26 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

Akşener’in uzun zamandır HDP ile CHP arasındaki yakınlaşmadan rahatsızlık duyduğu, bu nedenle “masa kurma” teklifini getirdiği, bu teklifle de CHP’ye üstü kapalı “Ya biz, ya hiç” göndermesinde bulunduğu konuşulurken, Bahçeli’nin de “Akşener’in masa çağrısıyla restini gördüğü” belirtiliyor.

Akşener, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında, “güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir masanın kurulması ve bu masada ana muhalefet partisinin de yer alması gerektiğini” ifade etmişti. Akşener’in bu teklifine önceki gün Bahçeli’den, “Masa kur demedik, evine dön dedik. Evine dön, bitsin bu çile” yanıtı gelirken, kulislerde, Bahçeli’nin bu sözü “Akşener’in 2023 seçimlerine doğru giderken Cumhur İttifakı’na yakınlaşmak istediğini görmesi üzerine söylediği” konuşuluyor.

Akşener ile birlikte İYİ Parti yönetimi ve tabanının özellikle son zamanlarda dillendirilen “Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP” nitelendirmesine kızdığı, Millet İttifakı’nın bileşenlerinin de bu nitelendirmelere karşı “kartlarını açık oynaması gerektiği” üzerinde durulması gerektiği kaydediliyor. Akşener’in de “2023’e giden süreçte CHP ve HDP arasında yeni bir blok oluşabileceğine yönelik düşüncesini kamuoyuna ve Millet İttifakı cephesine doğrudan açıklayamayacağı, şu an siyasi ortamın buna müsait olmadığı, bu nedenle masa önerisiyle ‘CHP’nin dikkatini çekmek istediği’” de kaydediliyor.

Kulislerde, Akşener ile Cumhur İttifakı arasındaki anahtar sözcüklerin “masa kurmak” olduğu ileri sürülürken, Akşener’in, AKP ve MHP’lilerle görüşüp, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürütmede tıkanan noktaları konusunda ittifak bileşenlerine “reçete sunmak isteyeceğine” de dikkat çekiliyor.

Öte yandan İYİ Parti yönetiminin “Akşener’i seçimlerde yeniden aday olarak görmek istediği” ifade edilirken, MHP’nin ise adayının çok önceden “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan” olduğunu açıklamasının “Akşener’in hedefleriyle çeliştiğine” dikkat çekiliyor.