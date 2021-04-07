Bahçeli'nin eski açıklamalarını böyle savundu: "Her dönemin kendi dinamikleri var"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eleştirilerine yanıt verdi. Muhalefetin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ı eleştirdiği açıklamaları hatırlatmasına da değinen Yalçın, "Kimse eski hadiseler üzerinden bugünü tahlile yeltenmesin. Her dönemin kendi dinamikleri var" dedi.
MHP'li Semih Yalçın, İYİ Parti lideri Akşener'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerine sosyal medyadan yanıt verdi. Bahçeli'nin eski açıklamalarını hatırlatan muhalefete de seslenen Semih Yalçın, "Kimse eski hadiseler üzerinden bugünü tahlile yeltenmesin. Her dönemin kendi dinamikleri var" dedi.
Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları şöyle sürdürdü:
Sözde milliyetçiliğini öne çıkarıp zillet ittifakına zarar vermesin diye “üçüncü ve alternatif ittifak” sopasıyla zapturapt altında tutulan İP taifesi havuçtan mahrum olmamak için çarnaçar MHP aleyhtarlığını sürdürüyor.
İP Müdiresinin gerek emekli amiraller gerekse eve dönme geyikleri üzerinden MHP Lideri Sayın Bahçeli’ye yönelik saygısız ve seviyesiz ithamlarının arkasında, zillet ittifakından tart edilme ve 2023’de parlamento dışında kalma korkusu yatıyor.
Biz bu filmi 2010’da, 2011’de ve 2018’de gördük. FETÖ ve destekçileri o zamanlar Sayın Devlet Bahçeli aleyhtarlığı yolunda rüzgâr ekti, lakin fırtına biçti. MHP Liderinin kararlılığına ve caydırıcılığına, milletimizin partimize teveccühüne herkes şahit oldu.
Şimdi kudurmuş gibi partimize saldıranlar; Sayın Devlet Bahçeli’nin sarsılmaz duruşuna yeniden tanık olmakla kalmayacak, yarın yine millet iradesinin MHP ve Cumhur İttifakından yana tecelli ettiğini görecekler.
"HER DÖNEMİN KENDİ DİNAMİKLERİ VAR"
MHP’ye dönük salvolar karşısında bir adım geri çekilmeyiz. Saldırılar, sadece kararlılığımızı biler. Kimse eski hadiseler üzerinden bugünü tahlile yeltenmesin. Her dönemin kendi dinamikleri var. Geçmiş koalisyonların anlaşmazlık ve çözümsüzlükleri artık yok.
Üstelik artık halkın çoğunluğunun oyunu almış istikrarlı bir iktidar ve gücünü millî mutabakattan alan Cumhur İttifakı var. Kısır çekişmelerle sonuç alacağını uman suni kriz tellalları beyhude yırtınıyor. Maazallah bir yerlerini parçaladıklarıyla kalırlar."
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