Bakan Gül'den İstanbul Barosu açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İstanbul Barosu'na asılan Ebru Timtik fotoğrafına ilişkin, "Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te AKP Nizip İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz meselesi öncelikli olarak üzerinde durduğumuz konu. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir." dedi.
Yeni adli yıla ilişkin Gül, "Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı." diye konuştu.
Abdulhamit Gül, İstanbul Barosu'nun astığı fotoğrafla ilgili de, "Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez." ifadesini kullandı.
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