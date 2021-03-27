Bakan Koca paylaştı: BionTech aşısında son durum

27 Mart 2021 Cumartesi, 09:23

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Sağlık Bakanı Koca'dan belgeli yanıt” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı bugünkü yazısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın AB’nin Türkiye’ye yollandı dediği 1,5 milyon doz Biontech aşısı ile ilgili gönderdiği belgeyi paylaştı.

Koca, kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili ise “Doğrusu hepsine de yanıt verme gibi bir derdim yok. Bazıları üzerinde durmaya bile değmeyecek şeyler” dedi.

Fatih Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aradı dün gece.

Epeyce konuştuk.

Aramasının nedeni benim ısrarla ‘AB’nin Türkiye’ye yollandı dediği 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede?’ diye sormam.

Bakan Koca öncelikle bu iddia ve sorumla ilgili net ve belgeli bir açıklama yapmak istediğini söyledi.

‘Fatih Bey, salgının başlangıcından beri ama özellikle son dönemde herkes benim için ağzına geleni söyledi. Bir şikayetim olduğundan değil. Kamu görevi yapıyoruz ve her türlü soru ile muhatap olmak zorundayız.

Doğrusu hepsine de yanıt verme gibi bir derdim yok. Bazıları üzerinde durmaya bile değmeyecek şeyler.

Ama siz bir şey yazıp söyleyince önemsiyoruz çünkü salgının başlangıcından beri bu konuda çok şey yazıp çok şey söylediniz. Bazen orantısız eleştirseniz bile niyetinizden kuşkum yok o yüzden size yanıt vermek ihtiyacı hissettim’ dedi.

KOCA'DAN RESMİ BELGE

Ve anlattı:

‘Biontech’ten gelen 1,5 milyon doz aşıyla ilgili sorunuz var birkaç keredir tekrarladınız. Şimdi telefonunuza bir belge yolladım. Bu belgeyi sizden önce hiç kimseyle paylaşmadım. Ama sizinle paylaşıyorum. Resmi bir belgedir. Belgeyi kullanabilirsiniz. Hatta yayınlarsanız sevinirim çünkü yalan söylemediğimin belgesidir’ dedi.

İŞTE O AŞININ BELGESİ

Yukarıda orijinalini sizin de göreceğiniz Biontech antetli belge belli ki Türkiye’nin isteği üzerine verilmiş.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir’e hitaben yazılmış.

‘Pfizer-Biontech COVID 19 aşılarının sevkiyatının başladığını görmekten memnunuz’ diye başlıyor belge.

İlk partinin Ankara’da üzerinde mutabık kalınan dağıtım merkezine ulaştığını ve şimdilik deneme amaçlı 5 bin 850 dozun 12 Mart günü teslim edildiğini belirtiyor.

Belgede planlı sevkiyatın ilk bölümü olan 0,7 milyon dozluk partinin 24 Mart, ikinci 0,7 milyon dozluk partinin ise 25 Mart’ta Ankara’daki dağıtım merkezinde olacağı belirtiliyor.

Belgenin sonunda ise Nisan ayı ortasına kadar 3,1 milyon dozun daha teslim edilmiş olacağını söylüyor.

Belgenin altında Biontech'in iki yöneticisinin Dr. Sierk Poetting ve Dr. Oliver Hennig’in imzaları var”