Bakan Koca Türkiye'deki ölüm oranını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla Türkiye'deki ölüm oranını yüzde 2,8 olarak açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak Türkiye'deki ölüm oranını yüzde 2,8 olarak açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;
"Ölüm oranları Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2.8. Bu oran İngiltere'de 14.1. İtalya'da 14.3. Fransa'da 15.5. ABD'de ise 5.9 ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA"
Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020
ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA
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