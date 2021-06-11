Bakan Koca'dan Biontech aşısı uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Biontech aşısıyla ilgili bilgi ve uyarılarda bulundu.
Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Her BIONTECH aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın"
Her BIONTECH aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021
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