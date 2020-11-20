Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Vazgeçmedik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçmediklerini belirterek belirterek, “Yapılması gereken planlama süreci, ÇED süreci ilerletiliyor. Herhangi bir aksama, problem yok” dedi.

AA
20 Kasım 2020 Cuma, 14:10
Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Vazgeçmedik
Abone Ol google-news

Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanal İstanbul Projesi'nde son durumun ne olduğu, bu projeden vazgeçilip vazgeçilmediğinin sorulması üzerine Kurum, “Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Şu anda yapılması gereken planlama süreci, yine ÇED süreci ilerletiliyor. Bu çerçevede süreç yürüyor. Herhangi bir aksama, problem yok” dedi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler