Bakan Pekcan: Bebek mamalarındaki fiyat artışı dolar kurundan

09 Ekim 2020 Cuma, 16:47

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CHP’li Gök’ün bebek maması fiyatlarında gerçekleşen artış, marketlerde mamalara hırsız alarmı takılması ve yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

“DÖVİZ KURUNDAN ARTTI”

Pekcan, Bakanlığın Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan resmi verilerin göz önünde bulundurulduğunu söyleyerek “İlgili firmalar ve sektör temsilcileri ile yürütülen yazışma ve toplantılar neticesinde elde edilen verilerle hazırlanan inceleme sonuçları temel alınarak, sektör yerli üretimin oldukça sınırlı olması ve ithal malların hakimiyeti nedeniyle ithal girdilerinden oluşan ürün fiyatının temel olarak döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle arttığı anlaşılmıştır” dedi.

MAMAYA ALARM “PİYASA İÇİ ÖNLEM” İMİŞ!

Bakan Pekcan, ayrıca bakanlığın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna uygun olarak denetim ve tespitlerde bulunduğuna değinerek, “Perakende ticarette tüketici haklarının korunması amacıyla satıştan kaçınma, fiyat etiketi, ticari reklamlar gibi düzenlemeler getirmekte ve Bakanlığımız bu yönde denetim ve tespitlerde bulunmaktadır. Bebek maması ve bebek bezi ürünlerine alarm takılması uygulamasının ise piyasa içi alınan bir önlem olduğu tespit edilmiştir” dedi.

MAMAYA ALARM TAKILMASI UTANÇ VERİCİ

Gök, bakana yönelttiği önergede, ekonomik kriz koşulları temel tüketim ürünlerinin fiyatlarını yüksek oranlarda arttırdığını belirterek, “Söz konusu süreçte bebek mamalarına gelen zamlar ailelerin belini bükmüş, asgari ücretle geçim mücadelesi veren ebeveynler bebek maması alamadıkları için kendi imkanlarıyla evde ürettikleri besin değerleri düşük gıdaları karıştırmak suretiyle yaptıkları yiyecekler ile çocuklarının karnını doyurmaya çalışmaktadırlar. Bebek maması fiyatlarının aşırı yükselmesi sebebiyle marketler pahalı ürünlere takılan alarmları mamalara uygulamaya başlamışlardır. Ülkemizin geçim koşullarının ortaya çıkardığı tablo gün geçtikçe utanç verici manzaraların artmasına sebep olmakta, yurttaşlarımız özellikle temel tüketim ürünlerinin fiyatlarının toplumun alım gücüne uygun seviyelerde satışa sunulmasını talep etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

ALBAYRAK'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan'ın "Dolar yükselince endişelenmeli miyiz? sorusuna, “Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz var mı? Dolarla bir işiniz var mı?” ifadeleriyle yanıt vermişti.

Pekcan’ın yanıtını değerlendiren CHP Milletvekili Gök ise, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın döviz kurlarındaki değişikliklerin dikkate alınmaması tavsiyelerinin aksine döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların halkın ekonomisine doğrudan etki ettiğini itiraf eden Ticaret Bakanı, bebek maması ve bebek bezi ürünlerine alarm takılması uygulamasını piyasa içi bir önlem olarak nitelendirmiştir. ‘Piyasa içi önlem’ ifadesinin içeriği ve kapsamı anlaşılamamakta, iktidar ülkemizin yaşadığı bu yıkıcı ekonomik krizdeki sorumluluğunu ısrarla reddetmektedir” dedi.