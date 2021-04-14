Bakan Selçuk'tan 'prim desteği' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza prim desteği sağlayacağız" dedi.

DHA
14 Nisan 2021 Çarşamba, 11:06
Bakan Selçuk'tan 'prim desteği' açıklaması
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