Bakan Selçuk'tan 'prim desteği' açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza prim desteği sağlayacağız" dedi.
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