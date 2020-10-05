Bakan Soylu: 'Kırmızı' ve 'Turuncu' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri 'Kırmızı', diğeri 'Turuncu' kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri 'Kırmızı', diğeri 'Turuncu' kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçış yok, ya teslim, ya ... Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu iki çizik daha. İstihbarat, operasyon, sonuç. Kahramanlarımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
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