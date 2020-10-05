Bakan Soylu: 'Kırmızı' ve 'Turuncu' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri 'Kırmızı', diğeri 'Turuncu' kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
05 Ekim 2020 Pazartesi, 11:03
Bakan Soylu: 'Kırmızı' ve 'Turuncu' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri 'Kırmızı', diğeri 'Turuncu' kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçış yok, ya teslim, ya ... Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu iki çizik daha. İstihbarat, operasyon, sonuç. Kahramanlarımız sağolsun" ifadelerini kullandı.


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