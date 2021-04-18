Bakana tepki gösterdi, başına gelmeyen kalmadı

18 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Pakdemirli, açıkhava miting konuşmasında 27 PKK’linin İzmir Belediyesi’ne yerleştirildiği, CHP’ye oy verenlerin PKK’li olduğu yönündeki konuşmasına Hacı Kadir Demir “Bakanım ben 18 ay askerlik yaptım, CHP’ye oy vermek PKK’li olmaksa ben de PKK’liyim” diye tepki göstermişti. Bakan Pakdemirli konuşmasının devamında “Bu adilere cevabı sandıkta verecek misiniz?” sözleri kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Yargılama sonunda Demir’e 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5 bin 300 TL para cezası verildi. 10 yıl AKP üyesi olan Hacı Kadir Demir yaşananlardan sonra CHP’ye geçti.

‘BU NASIL ADALET?’

Hakkında verilen cezaya tepki gösteren Hacı Kadir Demir, “Taşova Savcılığı ifademi alıp takipsizlik kararı vermişti. Şimdi elime bir mahkeme kararı geldi. Ben bakana küfür etmedim, olumsuz kelime konuşmadım, hakaret etmedim. Medya aracılığı ile FETÖ’cü yazmışım. Ben karakoldaki ifademde dedim ki Facebook hesabım çalındı, o tarihlerde kullanmıyordum. Görünen fotoğraf bana ait ama sosyal medya hesabım başkalarının eline geçmiş. Savcılığa bu şekilde dilekçe verdim. Ancak benim ifadem, verdiğim dilekçem göz önüne alınmadan 8 ay kesinleşmiş hapis ve 5 bin 300 lira para cezası aldım. Bana bu ceza niçin verildi? Ben vatana ihanet etmedim? Taşova’daki FETÖ’nün arsalarını satıp da dolaylı yollardan zimmetime geçirmedim. Bu bana kesilen ceza neyin cezası? Sayın Tarım Bakanı ‘Bu adiler’ diye bütün CHP’lilere hakaret etti. O ceza almıyor da ben tepki amaçlı söylediğim söze hem hapis hem de para cezası veriliyor. Bu nasıl hukuk, bu nasıl adalet?” ifadelerini kullandı.