Bakanlığın Güllük Limanı projesi, Milas Belediye Meclisi'nde reddedildi

11 Ağustos 2020 Salı, 10:18

Milas Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Milas Toplantı ve Düğün Salonu’nda yapıldı. Toplantı öncesi konuşan Başkan Muhammet Tokat, pandemi sürecinde yeni bir döneme girildiğini belirterek, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi biz de genel denetimlere başladık. Vatandaşlarımızın toplum sağlığını düşünen bir yaklaşımla hareket etmesi çok önemli” dedi.

“İMAR KOMİSYONU OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRDİ"

12 ana, 3 ek gündem olmak üzere toplanan mecliste, son dönemlerde gündeme gelen Güllük bölgesine yapılması planlanan liman amaçlı Nazım İmar Planı da görüşüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından; yapılması planlanan liman için Milas Belediyesi’nden görüş istendi. Bakanlığın talebine, Güllük’e yapılması planlanan liman için çevresel sorunları arttıracağından ve mevcut olarak bulunan limanın kapasitesinin iyileştirilerek faaliyetine devam ettirilmesinin daha faydalı olacağı, bölgede oluşacak trafik yoğunluğu ve iskeleye mal taşıyacak araçların yaratacağı sıkıntılar gibi nedenlerle İmar Komisyonu olumsuz görüş bildirdi. İmar Komisyonu raporunun ardından gündem ile ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Tokat, “İmar Komisyonu’muz bu konuda fedakarca çalıştı, kendilerine bu özverileri için çok teşekkür ederim. Güllük’te mevcut bir liman bulunuyor. Yapılması planlanan ikinci liman Güllük’e olumsuz sonuçlar doğurur.” dedi. İmar Komisyonu’nun olumsuz raporu meclis üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edildi. Karar, meclis toplantısını izleyen Güllük halkı tarafından alkışlarla karşılandı.

İmar Komisyonu’nun raporlarının görüşülmesinin ardından meclis, diğer gündemlerin karara bağlanmasının ardından tamamlandı.