Bakanlık açıkladı: 28 ilde 76 yerleşim yeri karantinada

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır" denildi.

DHA
19 Haziran 2020 Cuma, 14:02
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında  il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam etmektedir. Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibarıyla  28 ilimizdeki, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus (48.170)’dir. Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı" denildi. 


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