Bakanlık açıkladı: E-ticarette yeni dönem

26 Ocak 2021 Salı, 13:31

Bakan Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dijitalleşme Sanal Fuarı'nın açılış etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

"PİYASA GÖZETİM VE DENETİM FAALİYETLERİMİZ E-TİCARETTE DE BAŞLATILACAK"

Bakanlığın e-ticaret alanındaki çalışmalarına da değinen Pekcan, e-Ticaret Bilgi Sistemi'ndeki (ETBİS) site sayısının 23 bin 487 olduğunu bildirdi. Pekcan, TOBB ile yürüttükleri "e-Ticarette Güven Damgası" uygulaması kapsamında bugüne kadar 22 e-ticaret sitesinin Güven Damgası aldığını söyledi.

"e-Ticaret altyapımızla ilgili çok önemli bir gelişme olarak, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimizin e-ticarette de başlatılacağının altını çizmek isterim." ifadelerini kullanan Pekcan, yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunu'na e-ticaretin de dahil edildiğini kaydetti.

Bakan Pekcan, "Bu sayede e-ticaretin sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi, fiziki piyasalarda olduğu kadar elektronik piyasalarda da ürün güvenliğine yönelik denetimlerin yapılmasını sağlamak amacıyla e-ticarette ürün güvenliğinin yasal altyapısını tamamlamış olduk. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgileri, yeni yasanın neler getirdiğini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla daha kapsamlı biçimde paylaşıyor olacağız." dedi.

e-Ticaret hacmine ilişkin verileri ilk kez geçen sene açıkladıklarını anımsatan Pekcan, 2020'nin ilk 6 ayında e-ticaret hacminin salgının şartlarının da getirdiği etkiyle bir önceki yıla göre yüzde 64 arttığını, yılın geneline ilişkin verileri de en kısa sürede açıklamayı planladıklarını bildirdi.

Pekcan, iletişimde dijital iletişim kanallarının doğru kullanımıyla tüketici hak ve memnuniyetinin gözetilmesi için "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni devreye aldıklarını belirterek, bunun yanında Bakanlığın iş süreçlerinin geliştirilmesine ilişkin dijitalleşme odaklı "Kolay İhracat Platformu", "Müşavire Danışın" uygulaması, "İhracat Zinciri Projesi" gibi adımları da attıklarını ifade etti.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİYLE İLGİLİ GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Dijitalleşme noktasında küresel bir vizyonla hareket etmek, dijital ürün ve hizmetlerin ticaretinde ön alıcı adımlar atmak gerektiğini vurgulayan Pekcan, Türkiye'ye gelecek yatırımlarla birlikte ülke firmalarının yurt dışında yapacakları yatırımları ve şirket alımlarını oldukça değerli gördüklerini anlattı.

Pekcan, şöyle devam etti:

"En başta AB ülkeleri ile olan derin ekonomik entegrasyonumuzu avantaja dönüştürmeliyiz. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin e-ticaret başta olmak üzere hizmetler sektörünün ve yatırımların da Gümrük Birliği'ne dahil edilmesinin büyük fayda sağlayacağını biliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili girişimlerimizi ve temaslarımızı sürdürüyoruz."

Yakın zamana kadar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis dahil pek çok üst düzey temsilciyle temas sağladıklarını ve konuyla ilgili istişarelerini sürdürdüklerini aktaran Pekcan, geçen yıl 57 üst düzey görüşme gerçekleştirdiklerini ve bunlardan 40'ını tek başına yaptığını dile getirdi.

Pekcan, görüşmelerde ülke olarak Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi noktasında adım atmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirterek, şu çağrıda bulundu:

"Gelin, Gümrük Birliği'ni güncelleyelim. AB'nin, Türkiye'nin ve tüm AB üyesi ülkelerin ortak çıkarına olacak bu süreci bir an önce başlatalım. Firmalarımıza hizmetler sektörü ve karşılıklı yatırımlar noktasında yeni imkanlar yaratalım. Kuşkusuz salgının etkileriyle mücadele ettiğimiz böylesine kritik bir dönemde Türkiye ile AB arasında gerçekleşecek yeni ekonomik açılımlar, her iki tarafa da önemli kazanımlar sağlayacaktır. Gümrük Birliği'nin 25'inci yılını yaşadığımız 2021 yılı itibarıyla bu alanda somut sonuçlara ulaşmak istiyoruz."

Hükümetler, işletmeler, tüketiciler ve vatandaşların, dijitalleşmeyle ilgili farkındalık düzeyinin artmasının sektörün gelişimine yeni bir ivme kazandıracağına işaret eden Pekcan, "Türkiye olarak, bu trend içinde en iyi şekilde yer alacağımıza yürekten inanıyorum. Bunu en başta sizlerin sayesinde başaracağız. Ticaret Bakanlığı olarak desteklerimizle, teknik çalışmalarımızla, iş birliklerimizle sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Pekcan'ın konuşmasının ardından, çevrim içi ortamda fuar tanıtımı yapıldı.