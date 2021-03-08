Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kredi onayı

08 Mart 2021 Pazartesi, 14:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 70 milyon Avro bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metro Hattı Projesi için Hazine garantisiz dış kredi sağlanması yönündeki görüşmelerini sürdürüyor. Şimdiye dek çeşitli uluslararası kuruluşlardan 490 milyon Avro’luk kaynağın ön onayını alan Büyükşehir, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da başvurmuş ve “Hazine garantisiz dış kredi kullanma izni”nin süresinin uzatılmasını talep etmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden, “sürenin bir yıl uzatıldığına dair onay yazısı” Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde İzmir’e yaptığı ziyarette konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini hatırlattı. Bu görüşme sonrası iznin çıktığına dikkat çeken Tunç Soyer, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum” dedi.

İHALE İLANI DUYURULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Üçyol-Buca Metro Hattı’nın yapım ihalesi ilanı, 13 Şubat itibariyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Tedarik Portalı’nda ve Fransız Kalkınma Ajansı resmi internet sitesinde yayımlanarak dünyaya duyuruldu. İhale ilanıyla istekli firmaların teklif vermesi ve tekliflerin değerlendirilmesi süreci başladı. Buca’ya nefes aldıracak projenin inşaatının en geç kasım ayında başlaması öngörülüyor.

KREDİ KOŞULLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile EBRD Aralık 2019’da, Hazine garantisi olmaksızın 80 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzalamıştı. Daha sonra bu miktar 125 milyon Euro’ya çıkarıldı. Proje için ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) 125 milyon Euro, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) 125 milyon Euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) 115 milyon Euro finansman sağlama taahhüdünde bulundu. Bu kuruluşlarla da yetkilendirme mektuplarının imzalanması aşamasına gelindi. Böylece Hazine garantisi olmaksızın sağlanan dış kredi toplamı 490 milyon Euro’yu buldu. EBRD yetki mektubu kapsamında proje finansmanının faiz oranı, altı aylık EURIBOR + yüzde 3.20; vadesi ise dört yıl anapara geri ödemesiz dönem dahil toplam 12 yıl olarak belirlendi. Diğer finansman kuruluşları ile yapılan görüşmelerde de faiz oranı ve vadenin EBRD göstergeleri ile benzer olması öngörülüyor.