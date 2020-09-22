Bakanlıktan özel tiyatrolara yardım açıklaması

22 Eylül 2020 Salı, 02:00

Bunlarla birlikte, yönetmelikte yapılan düzenleme ile profesyonel kategori için 80 bin TL, geleneksel kategori için 30 bin TL olan yardım üst limitlerinin profesyonel kategoride 150 bin TL, geleneksel kategoride 30 bin TL’ye; proje maliyetinin yüzde 50’si olarak belirlenen destekleme oranı da yüzde 70’e yükseldiği belirtildi.