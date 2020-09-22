Bakanlıktan özel tiyatrolara yardım açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı; 75 çocuk oyunu, 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere toplam 328 özel tiyatroya bu zamana kadar bir sanat sezonunda destek sağlanan en yüksek sayıda projeye destek verildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2020 Salı, 02:00
Bakanlıktan özel tiyatrolara yardım açıklaması
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Bunlarla birlikte, yönetmelikte yapılan düzenleme ile profesyonel kategori için 80 bin TL, geleneksel kategori için 30 bin TL olan yardım üst limitlerinin profesyonel kategoride 150 bin TL, geleneksel kategoride 30 bin TL’ye; proje maliyetinin yüzde 50’si olarak belirlenen destekleme oranı da yüzde 70’e yükseldiği belirtildi.


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