12 Şubat 2021 Cuma, 15:03

Trabzonspor'da yeni transferlere imza töreni düzenlendi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamasında, ödenen bonservislere vurgu yaparak, ''Bakasetas ilginç bir transfer oldu. Trabzonspor'da oynamak istemesi, bu transferin gerçekleşmesinde büyük etken. Kulübün kasasından bonservis olarak çıkan para benim canımı hep acıtır. Ancak bu oyuncular bonservis bedelinin üstünde. Biz harcadığımız paraları Türk futbol ekonomisinin içinde tuttuk. Burada önemli olan şey, bu 5.5 milyon euro parayı Türk futbol endüstrisi içinde tuttuk. Gençlerbirliği yetiştirdiği, Alanyaspor ise geliştirdiği bir futbolcudan gelir sağladı. Futbolcuların milliyeti ne olursa olsun hepsi bize ailelerinin emanetidir. Dolayısıyla zamanı gelir, bütün oyuncularımızı kendi ailemizin üstünde tutarız'' dedi.

''YUNUS MALLI ÜÇTE BİR RAKAMINA GELDİ''

''Yunus Mallı, Abdullah Avcı ısrarla istedi. Kendisine teşekkür ederim, kazandığı paradan çok büyük bir fedakarlık yaptı. 3'te 1 rakamına Trabzonspor'a geldi. Başarıya ne kadar istekli olduğunun göstergesi. Eski yakalayacak ve yeniden Milli Takım'da oynayacak''

BAKASETAS: BÖYLE BİR TAKIMIN PARÇASI OLMAK HAYALİMDİ

''Trabzonspor gibi büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Galibiyetler üzerine oynayan, kupalar kazanmak için oynayan bir takımın parçası olmak hep hayalimdi. Saha içinde ve dışında şampiyonluk için elimden geleni yapacağım. Dünle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum, mesaj da aldım. Buraya geldiğimden beri bu kulübe ve insanlara karşı bu sevginin bir soruyla değişmeyeceğini herkes tarafından bilinmesini istiyorum. Böyle bir şey yaşanmadı bile…''

YUNUS MALLI: TRABZONSPOR'A LAYIK OLMAK İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM

''Öncelikle başkanımıza, yönetim kurulumuza ve Abdullah Hocamıza teşekkür ediyorum. Hepsi burada olmam için mücadele ettiler. Beni burada çok iyi karşıladılar, bu çok değerli. Trabzonspor'a layık olmak için var gücümle çalışacağım. Ülkeme ve Trabzonspor gibi büyük bir takıma gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Futbolun bu şehirde ne anlama geldiğini biliyorum. Mutluyum, heyecanlıyım, istekliyim... Burada potansiyelimi yeniden canlandıracağıma inanıyorum.''

BERAT ÖZDEMİR:TRABZONSPOR'UN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARMAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

''Rüyada gibiyim. Transferin haberini aldığım ilk gün gibi heyecanlıyım ve çok mutluyum. Buradaki misyonun farkındayım. Şu anda çok güzel giden bir havamız var. Umarım buna da devam edeceğiz. Trabzonspor'un yüzünü kara çıkarmamak için elimden geleni yapacağım. Gerçekten çok mutluyum.''