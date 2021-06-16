Bakü'de taraftarlar, Türkiye - Galler maçını yorumladı

16 Haziran 2021 Çarşamba, 21:56

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu ikinci maçında, A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından tribünlerde maçı takip eden taraftarlar, Galler'in yenilebilecek bir takım olduğunu ancak millilerin oyunda çok zayıf kaldığını söyledi.

Karşılaşma için İstanbul'dan geldiğini söyleyen bir taraftar, "Bu maç için İstanbul'dan geldim. İhtimaller denizinde boğulmaya devam edeceğiz. Maçta sol bek eksikti. 83'üncü dakikada Mert Müldür'ün atamadığı golü Caner, hatta kenarda bekleyen genç Rıdvan Yılmaz dahi atabilirdi. Fakat takımda iyi gitmeyen bir şeyler var. İlk maçta hiçbir şekilde oyuna ruhunu yansıtamadın, anladık. İtalya bizden çok daha iyi bir takım. Fakat bu maç bizim kalibremizde, çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı ama yine de Kenan'ın, sol bekte Umut'un, orta sahada Okay'ın, bizim çok beklentimiz olan Hakan'ın çok zayıf kalması işi bu noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.

"ÜZÜLÜYORUM, YİNE DE DESTEKLİYORUZ"

UEFA A Lisansına sahip olduğunu ifade eden başka bir taraftar ise, "Bir haftalığına izin aldım, buraya geldim, maalesef üzülüyorum. Ben teknik direktörüm. UEFA A lisansım var. Seçimler bence yanlış. Mesela Adem Büyük, ileride Burak Yılmaz'ın yanında iyi olmaz mıydı? Merkezden hücumda açamıyoruz. Bunu kim açacak. Zaman geçti ama üzülüyoruz. İki tane ön liberomuz var. Merkezden gol yedik. Üzülüyorum. Ben milli takım için canımı veririm. Ama sonuç bu. Yine de destekliyoruz. Pazar günü de buradayız. Bırakmayacağız" diye konuştu.

"HER ŞEY ŞANSA KALDI"

Son maçlar öncesinde artık her şeyin şansa kaldığını söyleyen taraftarlar, "Biz de bu maç için İzmir'den geldik. İstediğimiz sonucu elde edemedik. Mutsuzuz. Ancak umudumuz pazar günkü maçta en iyi üçüncülerin arasına girmek. Umarız bir başarı elde ederiz. Bugün de İtalya-İsviçre maçının sonucunu gözlemleyeceğiz. Artık her şey şansa kaldı" şeklinde konuştu.