Balçova Teleferik Tesisleri yeniden açıldı

09 Haziran 2020 Salı, 13:37

Koronavirüs önlemleri nedeniyle geçen Mart’tan bu yana ziyaretçi kabul etmeyen Balçova Teleferik Tesisleri normalleşme süreciyle birlikte bugün yeniden açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılış öncesi kapalı olduğu süre içerisinde bakım ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan tesisi gezdi. Teleferik gondoluna binerek Dede Dağı’na çıkan Başkan Soyer, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan düzenlemeleri inceledi, seyir terasından İzmir’i ve Balçova Barajı’nı seyretti. Muhteşem manzarası, olağanüstü doğası ile teleferik tesislerinin İzmir’in sembol noktalarından biri olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Koronavirüs önlemleri ile birlikte bir süredir kapalı olan tesisimiz açıldı. İzmirli leri bu güzelliği yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyorum” dedi.

ÖNLEMLER ALINDI

Otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakım çalışmaları yapılan tesiste, korona önlemleri kapsamında gerekli hazırlıklar tamamlandı. Gondollar, yolcuların temas ettiği aksamlar, mesire alanı, kafe ve restoranlar dezenfekte edildi; gondolun ortasına siperlik yerleştirildi. Tesisin girişine ateş ölçüm cihazı yerleştirildi. Bilet veya İzmirim kart kullanarak giriş yapacak ziyaretçilerin bekleme noktaları birbirinden ayrılırken, bekleme sırasında sosyal mesafenin korunması için yurttaşların duracağı güvenli mesafe noktaları oluşturuldu. Tuvaletlere antimikrobiyal kaplamaya sahip temassız el kurutma makineleri yerleştirildi. Seyir terası antibakteriyel yer karosu kullanılarak yenilendi.

Balçova Teleferik Tesisi daha önce olduğu gibi yine 12.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Bilet satışları 19.00’de sona erecek. Haftanın 6 günü hizmet veren tesis, pazartesi günleri haftalık bakım nedeni ile kapalı olacak. 0–5 yaş arası çocuklardan ücret alınmıyor.