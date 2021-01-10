Balçova’da asgari ücret bayramı: En düşük 4 bin 300 TL
Asgari ücret belirlendikten sonra tartışmaları durulsa da geçim sıkıntısı özellikle çalışan kesimin bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Türkiye’de 2021 yılı için asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanırken, Balçova Belediyesi’nde en düşük maaş alan işçinin eline aylık 4300 TL geçecek
Balçova Belediyesi’nde Kanun Hükmünde Kararname ile belediyelerde istihdam edilen taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile Belediye-İş 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında imzalandı. İki yıl geçerli olacak sözleşmeye göre; daha önce yan ödemelerle eline aylık ortalama 3300 TL geçen Balçova Belediyesi işçisi aylık 5 bin TL, 2700 TL alan işçiler ise aylık ortalama 4300 TL alacak. Her işçi, öğrenci olan çocuğunun eğitim durumuna göre yılda bir kez 500, 750 veya 1250 TL eğitim yardımı alacak.
Belediye-İş 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan tüm Türkiye’de örnek olacak bir sözleşmeye imza attıklarını ifade ederek “Yıllardır işçisinin hakkını bizimle aynı hassasiyetle savunan Balçova Belediyesi Yönetimi, KHK’dan kadroya geçen arkadaşlarımız için de aynı hakkaniyet ile sözleşme imzaladı. Yevmiyelerimiz 20 yıllık sendikalı işçilerle neredeyse aynı oldu. Emekçi arkadaşlarım adına Sayın Başkan’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Emeğin en kutsal değer olduğunun altını çizen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise “Biz, her emekçinin insanca yaşaması gerektiğine inanıyoruz Sendika sözleşme yetkisi aldıktan kısa süre sonra sözleşmemizi imzaladık. İşçimize bütçemizin el verdiği en yüksek maaşı gününde ödeyeceğiz. Maaşını alan arkadaşım da Balçova Halkı için görevini en iyi şekilde yapacak. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için daha çok mücadele ederek çalışacağız” diye konuştu.
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