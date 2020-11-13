Balçova’da eğitim herkes için
Balçova Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin uzaktan olduğu üniversitelere kayıt yaptıran 580 öğrenciye ücretsiz dizüstü bilgisayar verdi.
Balçova Belediyesi ilçede üniversiteyi kazanan her öğrenciye bir dizüstü bilgisayar hediye etti. Balçova Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin uzaktan olduğu üniversitelere kayıt yaptıran 580 Balçovalı öğrenciye, belediye tarafından ücretsiz dizüstü bilgisayar dağıttı. Balçova Belediyesi tarafından bu yıl 14. düzenlenen Üniversite Plaket Töreni’nde 2020 YKS’de üniversiteye kazanan öğrencilere bilgisayarları verildi.
Törende konuşan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Belediye olarak yıllardır Eğitimde Adalet anlayışı ile hizmet ediyoruz. Eğitimde adalet olmazsa hayatın diğer alanlarında da adaleti aramak mümkün olmaz. Babasının parası olan çocuk ile babasının parası olmayan çocuk aynı eğitimi alsın diye okullarımızın her isteğini karşılıyoruz. Eğitimin uzaktan olacağı bu yıl da bilgisayarın ve internete erişimin adalet açısından çok büyük önemi var” dedi. Törene katılan öğrencilerin ailelerini de kutlayan Başkan Fatma Çalkaya, öğrencilere seslenerek “Gittiğiniz şehirlerde başınız sıkışırsa Balçova Belediyesi sizlere bir telefon uzaklığında olacak” dedi.
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