Balık fiyatlarını müsilaj belirleyecek

27 Ağustos 2021 Cuma, 07:43

1 Eylül’de av yasaklarının bitişiyle birlikte yeniden hareketlenecek balık tezgâhlarının bu yıl Marmara’da yaşanan müsilaj olayı nedeniyle geçen yıla göre daha sıkıntılı bir açılış yapması bekleniyor. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ekim Özal, yeni sezon için yaptığı değerlendirmede Karadeniz ve Marmara’da oluşacak tablonun dolaylı yoldan Ege’ye de yansıyacağını belirtti.

Ekim Özal, geçen aylar boyunca tartışılan müsilajın (deniz salyası) balıkçılık alanına olası etkilerini şöyle özetledi:

“Ege’de popülasyon barbun, tekir, levrek, çipura ağırlıklı. Bunun dışında genellikle tercih edilen hamsi ise yine Karadeniz ve Marmara’dan, sardalya da Kuzey Ege’den gelecektir. Şu anda avcılık henüz fiilen başlamadığı için manzarayı bilemiyoruz. Yılın ilk aylarında uygulanan hamsi avı yasaklarının popülasyona etkilerini av sezonunun başlamasıyla göreceğiz. Yakın zamanda yaşadığımız müsilaj olayı ile ilgili Kuzey Ege ya da Güney Ege’de şimdilik bir sıkıntı yok. Marmara’da çözümü için gerekli adımlar atıldı. Marmara’daki müsilaj tehdidinden kaynaklı bir sorun yaşayıp yaşamayacağımızı, ancak av yasakları kalktıktan sonraki ilk hafta göreceğiz. Balık bolluğu ve balık fiyatları ancak o zaman netleşecektir. Tezgâhlardaki etiketler ve balık bolluğu Karadeniz ve Marmara’dan gelecek habere bağlı durumda. Ülkemizde tüketicilerin en çok tercih ettiği balık olan hamsinin fiyatını ağların doluluğu belirleyecektir. Balıkçı avlanamaz ve ağları boş dönerse fiyatlar ister istemez yükselir. Bu durumda tezgâhlarda yeteri kadar hamsi de olmayacaktır.”